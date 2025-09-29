Notino Промоция 29 Септември – 05 Октомври 2025

Публикувано в на 29 септември 2025 admin

Тази седмица в Notino ще откриете:
– 15% на цялата поръчка над 20 лв. с коса app
– Поглезете косата си с рестарт след лятото – Сега и с подаръци към покупката
– При покупка на избрани марки над 20 лв. – Изберете подарък

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

Notino Промоция 29 Септември – 05 Октомври 2025
Notino Промоция 29 Септември – 05 Октомври 2025

notino-broshura-katalog-promocia-10-2025-2
Notino Промоция 29 Септември – 05 Октомври 2025

notino-broshura-katalog-promocia-10-2025-3
Notino Промоция 29 Септември – 05 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Parfium Промоция 26 Септември – 02 Октомври 2025 Parfium Промоция 26 Септември – 02 Октомври 2025

В новата‎ промоция на Parfium ще намерите: Mont Blanc Explorer Парфюмна вода за мъже EDP, 30 ml ...
Notino Промоция 22 Септември – 28 Септември 2025 Notino Промоция 22 Септември – 28 Септември 2025

Тази седмица в Notino ще откриете: - До -30% отстъпка на избрани продукти с код brands - Подарък от ...
Arlen Промоция 19 Септември – 25 Септември 2025 Arlen Промоция 19 Септември – 25 Септември 2025

В новата‎ промоция на Arlen ще намерите: ПРОМО - Професионална безамонячна боя за коса WELLA Color Touch ...