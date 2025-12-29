Notino Промоция 29 Декември 2025 – 04 Януари 2026

Публикувано в на 29 декември 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Големи коледни отстъпки до -30% на избрани марки с кода winter
– Тенденции през 2025 г. – Вижте най-популярните продукти
– Ново неустоимо дуо с аромат на роза и меден карамел Sol de Janeiro с подарък над 60 лв.
– Нов аромат Flowerbomb Pretty Peony с подарък над 50 мл
– Вземете безплано Pro-Collagen Cleansing Balm при покупка над 145 лв. от Elemis

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

Notino Промоция 22 Декември – 28 Декември 2025
notino-broshura-katalog-promocia-12-2025-2
notino-broshura-katalog-promocia-12-2025-3
notino-broshura-katalog-promocia-12-2025-4
