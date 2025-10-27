Notino Промоция 27 Октомври – 02 Ноември 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Изберете своята анти-ейдж грижа Biotherm, Lancome или Kiehl’s и вземете подарък
– Notino коледни календари са вече тук
– Изберете лесно правилния подарък в света на гримовете
– 20% на цялата поръчка при покупка над 20 лв. с кода mix

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

