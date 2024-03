Тази седмица в Notino ще откриете:

– Пролетта се носи из въздуха – Спестете до 20% на избрани продукти с кода spring

– Купете новата серия Multi Active на Clarins и вземете подаръци

– Bobbi Brown – Подарък бестселър комплект грижа за кожата

– Безплатна доставка на Redken

– Try if First – Пробвай преди да купиш

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg



Notino Промоция 25 Март – 31 Март 2024