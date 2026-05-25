Notino Промоция 25 Май – 31 Май 2026

Публикувано в на 25 май 2026

В новата промоция на Notino ще откриете: Lancôme Génifique Ultimate Eye Cream околоочен крем 20 мл. – 74,50 €; Yves Saint Laurent All Hours Hyper Luminize озарител – 53,60 €; Yves Saint Laurent Make Me Blush Bold Blurring руж – 40,30 €; Spokey Bone комплект неопренови гирички – 11,00 €; Yves Saint Laurent All Hours Foundation дълготраен фон дьо тен SPF 39 – 40,90 €; CAROLINA HERRERA Good Girl Jasmine Absolute подаръчен комплект за жени 1 бр. – 186,60 €; Lancôme Idôle парфюмна вода сменяема за жени – 62,40 €; DIOR Dior Forever Skin Glow озаряващ фон дьо тен SPF 20 – 53,10 €; A-Derma Exomega Control Emollient Shower Oil омекотяващо душ олио за суха към атопична кожа – 12,70 €; Clinique Even Better™ Makeup SPF 15 Evens and Corrects коригиращ фон дьо тен SPF 15 – 33,90 €; Kérastase Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant укрепващ серум против косопад – 25,70 € и много други.

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

