Notino Промоция 25 Август – 31 Август 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Лятна мания за отстъпки – До 30% на избрани продукти, сега и такива в разпродажба с кода summer
– Цялостна грижа за мъже – От събуждането сутрин до вечерния душ
– Изберете подаръл при покупка на Clinique за над 80 лв.

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

