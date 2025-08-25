Тази седмица в Notino ще откриете:
– Лятна мания за отстъпки – До 30% на избрани продукти, сега и такива в разпродажба с кода summer
– Цялостна грижа за мъже – От събуждането сутрин до вечерния душ
– Изберете подаръл при покупка на Clinique за над 80 лв.
Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.
В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.
За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg
Notino Промоция 25 Август – 31 Август 2025
