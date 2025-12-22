Notino Промоция 22 Декември – 28 Декември 2025

Публикувано в на 22 декември 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Големи коледни отстъпки до -30% на избрани марки с кода winter
– Електронни ваучери – Перфектният подарък, с който любимите ви хора ще изберат това, което ще ги зарадва най-много
– При покупка на продукти Shiseido на стойност над 190 лв., получавате мини парфюм като подарък
– При покупка на продукти от Estee Lauder на стойност над 80 лв., получавате подарък в кошницата

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

Notino Промоция 22 Декември – 28 Декември 2025
Notino Промоция 22 Декември – 28 Декември 2025

notino-koleda-broshura-katalog-promocia-12-2025-2
Notino Промоция 22 Декември – 28 Декември 2025

notino-koleda-broshura-katalog-promocia-12-2025-3
Notino Промоция 22 Декември – 28 Декември 2025

notino-koleda-broshura-katalog-promocia-12-2025-4
Notino Промоция 22 Декември – 28 Декември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,
Още каталози от същата категория
Parfium Промоция 19 Декември – 25 Декември 2025 Parfium Промоция 19 Декември – 25 Декември 2025

В новата‎ промоция на Parfium ще намерите: Quatre Boucheron Парфюмна вода за жени EDP, 30 ml - ...

Елитис Каталог-Брошура 15 Декември 2025 – 19 Януари 2026 Елитис Каталог-Брошура 15 Декември 2025 – 19 Януари 2026

В новия каталог брошура на Елитис ще откриете: MARTIN LION ЕДП 50МЛ - цена 18,99 ...

Notino Промоция 15 Декември – 21 Декември 2025 Notino Промоция 15 Декември – 21 Декември 2025

Тази седмица в Notino ще откриете: - 20% Отстъпка на цялата поръчка при покупка над 20 лв. с ...