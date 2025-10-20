Тази седмица в Notino ще откриете:
– 10% намаление на цялата поръчка при покупка над 20 лв. с кода all + още 5% в приложението
– Подгответе се за Хелоуин с нашите гримове
– Анти-ейдж специализирана косметика с отстъпка и подаръци
– Notini коледни календари – Направете очакването на Коледа по-приятно
Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.
В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.
За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025