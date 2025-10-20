Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025

Публикувано в на 20 октомври 2025 admin

Тази седмица в Notino ще откриете:
– 10% намаление на цялата поръчка при покупка над 20 лв. с кода all + още 5% в приложението
– Подгответе се за Хелоуин с нашите гримове
– Анти-ейдж специализирана косметика с отстъпка и подаръци
– Notini коледни календари – Направете очакването на Коледа по-приятно

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025

notino-broshura-katalog-promocia-10-2025-2
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025

notino-broshura-katalog-promocia-10-2025-3
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025

notino-broshura-katalog-promocia-10-2025-4
Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Елитис Каталог-Брошура 17 Октомври – 31 Октомври 2025 Елитис Каталог-Брошура 17 Октомври – 31 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Елитис ще откриете: OLD SPICE - ДУШ ГЕЛ 250МЛ ДЕО 150МЛ, ...
dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 16 Октомври 2025 dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 16 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни ще откриете: Schwarzkopf GLISS Шампоан ...
Parfium Промоция 15 Октомври – 28 Ноември 2025 Parfium Промоция 15 Октомври – 28 Ноември 2025

В новата‎ промоция на Parfium ще намерите: Clarins Double Serum Eye Козметичен комплект за жени 20 ml ...