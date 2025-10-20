Тази седмица в Notino ще откриете:

– 10% намаление на цялата поръчка при покупка над 20 лв. с кода all + още 5% в приложението

– Подгответе се за Хелоуин с нашите гримове

– Анти-ейдж специализирана косметика с отстъпка и подаръци

– Notini коледни календари – Направете очакването на Коледа по-приятно

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg



Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025



Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025



Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025



Notino Промоция 20 Октомври – 26 Октомври 2025