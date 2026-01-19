Notino Промоция 19 Януари – 25 Януари 2026

Публикувано в на 19 януари 2026

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Flash Sale с -10% отстъпка на цялата поръчка над 10 € с кода flash и още -5% в приложението
– Осигурете на косата си новогодишен рестарт
– Облекчението, от което се нуждае кожата ви
– Изберете подарък от Mac при покупка на стойност над 60 €

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

