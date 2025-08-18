Notino Промоция 18 Август – 24 Август 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
– До -30% Отстъпка на избрани продукти, сега и такива в разпродажба с кода combi
– Ежедневна доза изненади – Всеки ден имаме за вас нова отстъпка, която ще зарадва всекиго
– Любов и грижа за майки и деца сега с още по-добри оферти
– Skinsoo – Открийте корейската козметика с безплатна доставка

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

