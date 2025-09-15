Notino Промоция 15 Септември – 21 Септември 2025

Публикувано в на 15 септември 2025 admin

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Месец на парфюмите с -15% отстъпка на парфюми и аромати за дома при покупка над 20 лв. с кода fragrance
– Заложете на корейска козметика – Сега с отстъпка и подаръци към покупката
– Изпробвайте новия продукт Absolur Repair Molecular Oil на L’oreal Professionnel с безплатна доставка

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

