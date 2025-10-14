Notino Промоция 13 Октомври – 19 Октомври 2025

Публикувано в на 14 октомври 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
-10% намаление на цялата поръчка при покупка на стойност над 120 лв. с кода all
– Подгответе се за Хелоуин с нашите гримове
– Коледа под знака на лукса – Изберете лесно точния подарък

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

