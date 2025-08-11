Notino Промоция 11 Август – 17 Август 2025

Публикувано в на 11 август 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Лятна мания за отстъпки до -50% на избрани продукти, сега и на такива в разпродажба с кода summer
– Подсилете красотата отвътре и отвън – Отркийте нашата специална козметика и грижа за зъбите също с подаръци при покупка
– Безплатна грижа за увредена коса

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

