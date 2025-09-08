Notino Промоция 08 Септември – 14 Септември 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:

– Shopping Days – До -30% отстъпка на избрани продукти с кода sale

– Sol De Janeiro – Новото мляко за тяло Body Badalada с подарък от марката

– Топла есен, изпълнена с бонуси – Открийте иконичните аромати и се насладете на страхотни подаръци

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg



