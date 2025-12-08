Тази седмица в Notino ще откриете:

– Спестете до -30% на избрани продукти и марки с кода mix

– Наръчник за подаръци – Изберете точния подарък за любимите си хора с нас

– Holiday Gift Wheel – Зарадвайте любимите си хора с красиви коледни подаръци и вземете комплимент

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg



Notino Промоция 08 Декември – 14 Декември 2025



Notino Промоция 08 Декември – 14 Декември 2025



Notino Промоция 08 Декември – 14 Декември 2025