Notino Промоция 08 Декември – 14 Декември 2025

Публикувано в на 8 декември 2025

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Спестете до -30% на избрани продукти и марки с кода mix
– Наръчник за подаръци – Изберете точния подарък за любимите си хора с нас
– Holiday Gift Wheel – Зарадвайте любимите си хора с красиви коледни подаръци и вземете комплимент

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

