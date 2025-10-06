Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025

Публикувано в на 6 октомври 2025 admin

Тази седмица в Notino ще откриете:
– 20% Намаление на козметика при покупка над 30 лв.
– Започва месецът на гримовете, а с него и тренди визии в есенни цветове
– Открийте новия околоочен крем Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Lift + Sclupt и изберете подарък

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025

Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025

notino-broshura-katalog-promocia-10-2025-2

Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025

notino-broshura-katalog-promocia-10-2025-3

Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Златна Рибка Промоция 01 Октомври – 31 Октомври 2025 Златна Рибка Промоция 01 Октомври – 31 Октомври 2025

В новата промоция на Златна Рибка ще откриете - Мисия Здрава коса - от-10% до -30% на ...
dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 02 Октомври dm Журнал с Трайно Изгодни Цени от 02 Октомври

В новия каталог и брошура на dm Журнал с Трайно Изгодни ще откриете: babylove Плодова закуска, ...
AVON Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2025 AVON Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Avon ще откриете: Серум червило Anew Revival 3,6 г - цена ...