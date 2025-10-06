Тази седмица в Notino ще откриете:
– 20% Намаление на козметика при покупка над 30 лв.
– Започва месецът на гримовете, а с него и тренди визии в есенни цветове
– Открийте новия околоочен крем Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Lift + Sclupt и изберете подарък
Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.
В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.
За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg
Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025
Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025
Notino Промоция 06 Октомври – 12 Октомври 2025