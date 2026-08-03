В новата промоция на Notino ще откриете: Beauty Discovery Box Notino Sweet Notes комплект унисекс – 7,40 €; Yves Saint Laurent Libre Berry Crush парфюмна вода за жени – 76,90 €; Crystallove Silk Eye Mask маска за сън – 23,90 €; Notino Silk Collection Pillowcase копринена калъфка за възглавница – 24,90 €; L’Oréal Professionnel Hair Touch Up коректор за новоизрастнала и сива коса – 17,50 €; Yves Saint Laurent Couture Mini Clutch палитра сенки за очи – 55,50 €; Yves Saint Laurent All Hours Concealer коректор – 32,90 €; Yves Saint Laurent All Hours Foundation дълготраен фон дьо тен SPF 39 – 42,50 €; Yves Saint Laurent Lash Latex удължаваща спирала 8.5 мл. – 38,00 €; Armani My Way Forever Set комплект за жени – 124,80 €; Clinique Moisture Surge™ Mini Kit подаръчен комплект за лице – 20,90 €; Clinique Mini Kit Hydration Heroes подаръчен комплект за дехидратирана кожа – 19,90 €; Nuxe Very Rose успокояваща мицеларна вода – 6,10 €; The Ordinary Glycolic Acid 7% Exfoliating Toner ексфолиращ почистващ тоник – 13,90 €; SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum защитен серум с хидратиращ ефект – 7,70 € и много други.
Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.
В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.
За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg
Notino Промоция 03 Август – 09 Август 2026
Notino Промоция 03 Август – 09 Август 2026
Notino Промоция 03 Август – 09 Август 2026