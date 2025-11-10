Тази седмица в Notino ще откриете:

– Черен Петък 2025 – Безплатна доставка за поръчки над 90 лв.

– Купища страхотни подаръци към покупката

– Нов нюанс на блестящото масло за тяло Sol De Janeiro, а към покупката изберете до 2 подаръка

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg



Notino Промоция Черен Петък 10 Ноември – 16 Ноември 2025



