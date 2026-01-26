Notino Промоция Свети Валентин 26 Януари – 01 Февруари 2026

Публикувано в на 26 януари 2026

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Любовта започва при нас с -20% на парфюми и аромати за дома с кода valentine
– Месец на Грижа за кожата
– Вземете подарък от Jean Paiul Gaultier при покупка над 90 €
– Вземете подарък от Miu Miu при покупка на Новия парфюм Miutine

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

