Notino Промоция Свети Валентин 02 Февруари – 08 Февруари 2026

Публикувано в на 2 февруари 2026

Тази седмица в Notino ще откриете:
– Любовта започва при нас – Спестете до -30% на изнрани марки и продукти с кода love
– Месец на Грижа за кожата
– Вземете подарък Rabanne при покупка над 90 €
– Изберете подарък към покупка на избрани марки над 85 €

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

