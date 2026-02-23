Notino Промоция Ден На Жената 23 Февруари – 01 Март 2026

Публикувано в на 23 февруари 2026

Тази седмица в Notino ще откриете:

– Празнуваме Международния ден на жената с -10% отстъпка на цялата покупка над 10 евро с кода foryou
– До -40% отстъпка на избрани марки и продукти при покупка над 10 евро
– Вземете мини шампоан и маска за коса като подарък от Wella Professionals

Notino е най-големия онлайн-магазин за козметика и парфюмерия в Европа. Можете да пазарувате от над 55 000 продукта.

В България Notino разполага и с физически магазин, който може да откриете в София, в Paradise Center.

За повече информация, моля посетете сайта на Notino: www.notino.bg

