Kik Каталог-Брошура от 25 Август 2025

В новия каталог-брошура на Kik ще откриете: Детски спортен комплект блуза и клин, размери: 128-170/176 – цена 13,99 лв.; Детски спортен комплект, тениска и бермуди, размери: 128-170/176 – цена 13,99 лв.; Детска спортна торба различни дизайни, размери: 35×44 см – цена 3,49 лв.; Ученическа гума с острилка – цена 2,99 лв.; Двувърх флумастер – цена 3,99 лв.; Ученически несесер, пълен – цена 14,99 лв. и много други.

В Kik ще откриете фантастични продукти за цялото семейство на ниски цени! Вижте многообразието от облекла за всички възрасти и размери, насладете се огромен избор от продукти за кухнята, дневната, спалнята и градината. И не на последно място – винаги има по нещо за най-малките! KiK е сред Топ 10 на най-големите търговци на дребно в Германия. Разполага с над 3400 магазина в Европа и над 24 000 служителя.

