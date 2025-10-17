В новия каталог и брошура на Kik ще откриете: Хартиена елха различни цветове, височина: 50 см – ценa 7,99 лв.; Хартиена елха различни цветове, височина: 25 см – цена 2,99 лв.; LED керамична къща топла бяла светлина, размери: 9,8 x 9,3 x 13,2 см – цена 11,99 лв.; Декоративна фигура Дядо Коледа височина: 16 см – цена 5,99 лв.; Изкуствен елхов венец с шишарки различни цветове, размер: 32 см – цена 17,99 лв.; Изкуствен коледен венец различни цветове, размер: 30 см – цена 14,99 лв.; Изкуствена елхова клонка различни цветове, размер: 45 см – цена 3,99 лв.; Декорация за коледна елха, подвижни крака, размери: джудже и мъж: 15 x 13 x 35 см, жена: 15 x 13 x 42 см – цена 24,99 лв.; Изкуствена коледна звезда различни цветове, размери: 17 x 17 см – цена 6,99 лв. и много други.

В Kik ще откриете фантастични продукти за цялото семейство на ниски цени! Вижте многообразието от облекла за всички възрасти и размери, насладете се огромен избор от продукти за кухнята, дневната, спалнята и градината. И не на последно място – винаги има по нещо за най-малките! KiK е сред Топ 10 на най-големите търговци на дребно в Германия. Разполага с над 3400 магазина в Европа и над 24 000 служителя.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Kik: www.kik.eu

Kik Каталог-Брошура от 13 Октомври 2025