В новия каталог и брошура на Kik ще откриете: Детски суитшърт размери: 98-122 – цена 16,99 лв.; Детски суитшърт размери: 98-122 – цена 16,99 лв.; Детски карго панталон размери: 98-122 – цена 16,99 лв.; Детски спортен панталон размери: 98-122 – цена 16,99 лв.; Ретро шорти за момчета размери: 92-110/116 – цена 7,99 лв.; Детски потник размери: 92-110/116 – цена 7,99 лв.; Panty бельо за момичета размери: 92-110/116 – цена 7,99 лв.; Детски балерини подплатени, размери: от 23-26 до 31-34 – цена 6,99 лв.; Детска пижама различни видове, размери: 92-110/116 – цена 11,99 лв.; Детска блуза с дълъг ръкав размери: 92-110/116 – цена 9,99 лв.; Бебешки панталон размери: 80-92 – цена 9,99 лв.; Детски карго панталон размери: 98-122 – цена 16,99 лв.; Детски спортен панталон размери: 98-122 – цена 16,99 лв.; Детски суитшърт размери: 98-128 – цена 9,99 лв. и много други.

В Kik ще откриете фантастични продукти за цялото семейство на ниски цени! Вижте многообразието от облекла за всички възрасти и размери, насладете се огромен избор от продукти за кухнята, дневната, спалнята и градината. И не на последно място – винаги има по нещо за най-малките! KiK е сред Топ 10 на най-големите търговци на дребно в Германия. Разполага с над 3400 магазина в Европа и над 24 000 служителя.

Kik Каталог-Брошура от 08 Септември 2025