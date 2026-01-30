Kik Каталог-Брошура от 02 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Kik ще откриете: Възглавница във формата на сърце различни цветове размери: 38 x 35 см – цена 3,49 €; Комплект плюшени сърца две сърца с велкро лепенки, Ø 9 см – цена 5,99 €; Анти-стрес сърце различни видове, Ø 9 см – цена 1,99 €; Подаръчна панделка сърца различни цветове, 2 м x 3 см – цена 1 €; Подаръчна панделка с принт сърца различни цветове, 2 м x 3 см – цена 1 €; Подаръчен комплект съдържа: ключодържател, чаша и подложка, вместимост: 325 мл – цена 3,99 €; Плюшена играчка различни цветове, размери: 45 см – цена 17,59 €; Кутия за храна размери: 13 x 17,5 x 6,5 см, вместимост: 770 мл – цена 3,99 €; Бутилка за течности вместимост: 300 мл – цена 3,99 €; Дамски клин панталон размери: 46-58 – цена 8,59 €; Дамска плетена жилетка размери: 44/46-56/58 – цена 10,99 € и много други.

В Kik ще откриете фантастични продукти за цялото семейство на ниски цени! Вижте многообразието от облекла за всички възрасти и размери, насладете се огромен избор от продукти за кухнята, дневната, спалнята и градината. И не на последно място – винаги има по нещо за най-малките! KiK е сред Топ 10 на най-големите търговци на дребно в Германия. Разполага с над 3400 магазина в Европа и над 24 000 служителя.

