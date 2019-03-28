JYSK Каталог-Брошура 40 Години JYSK 28 Март – 10 Април 2019

Публикувано в на 28 март 2019 admin

JYSK празнува 40 години и раздава намаления до -60%! Krattfiol Одеало полар, 100% полиестер, 200×220 см – цена 17,50 лв.; Възглавница Fjellkvann 45×45 см – цена 8,50 лв.; Bosse Свещ, 10×9 см – цена 4,50 лв.; Огледало Aleksander, 40 см – цена 17,50 лв.; Кресло Udsbjerg с устойчива тапицерия от масивен дъб – цена 150,00 лв.; Fillip Висяща кошница, 24/14/1 см – цена 15,00 лв.; Leifheit Сушилник, 55/182/105 см – цена 25,00 лв.

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Мебели JYSK ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Асеновград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели JYSK: www.jysk.bg


JYSK Каталог-Брошура 40 Години JYSK 28 Март – 10 Април 2019


JYSK Каталог-Брошура Намаления до -60% 21 Март – 03 Април 2019

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