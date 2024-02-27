В новия каталог-брошура на магазини JYSK ще откриете: GOLD F85 МАТРАК ОТ ПЯНА 22 см дебел луксозен еднолицев матрак с ядро от 2,5 см гъвкава Comfort+ пяна – цена 275 лв.; INGEBORG СПАЛНО БЕЛЬО САТЕН 100% памучен сатен. Брой нишки: 300. Не се глади. 140×200 см – цена 40 лв.; STRYN ВЪЗГЛАВНИЦА С МЕМОРИ ПЯНА Качествена възглавница с регулируема височина от нарязана AIR мемори пяна – цена 35 лв.; KRISTOF ПОЛИЛЕЙ Лен/метал/други. Ø35 x В23 см – цена 30 лв.; KORNELIUS ПОЛИЛЕЙ Стъкло. Ø20 x В22 см – цена 45 лв.; RUBEN КОШНИЦА Дървесина и полиуретан. Ш26 x Д37 x В22 см – цена 37,50 лв.; ALK СОЛАРНА ЛАМПА Неръждаема стомана/пластмаса. 4 бр./к-т. Ø6 x В37 см – цена 10 лв.; MELIAS ФЕНЕР Метал/стъкло. Ø24 x В46 см – цена 10 лв.; NORDIC СВЕЩНИК Стомана. Ø16 x В19 см – цена 15 лв.; FRITS ДЕКОРАТИВЕН ПОДНОС Метал. Ø30 x В2 см – цвна 10 лв.; SKOGDUE ФЕНЕР Стомана. Ø12 x В16 см – цена 15 лв.; MANDRUP ФЕНЕР Въже от FSC хартия, стъкло и метал. Ø15 x В20 см – цена 20 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели, аксесоари и всичко необходимо за обзавеждане на дома, офиса и вилата в каталога на JYSK.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини JYSK тук.

Мебели JYSK ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Асеновград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели JYSK: www.jysk.bg

JYSK Каталог-Брошура 28 Февруари – 28 Март 2024