В новия каталог и брошура на JYSK ще откриете: MARSTRAND кухненска маса Масивна дървесина и MDF. Ø110 x В75 см. С 2 крила. Размер в разгънато положение: Ш110 x Д200 x В75 см – цена 450 лв.; BRURI завивка с изкуствен пълнеж Антиалергична луксозна завивка с уникален пълнеж от силиконизиран влакнест пух, наподобяващ естествен , 1300 г. Гъсто тъкана калъфка от 100% памучен камбрик. Пране 60°C. Вкл. чанта за съхранение. 135×200 см – цена 65 лв.; ALVIN кутия за съхранение Морска зостера, юта и стомана. Ш26 x Д26 x В17 см – цена 17,50 лв.; ESPEN кутия за съхранение 100% хартиена прежда/стомана. Ш40 x Д27 x В19 см – цена 27,50 лв.; TVERFJELLET възглавница с изкуствен пълнеж Качествена възглавница с дизайн с квадратни ръбове. Пълнеж от полиестерни влакна, 700 г. Калъф от 100% памук. Пране на 60°C. 50×70 см – цена 23,50 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели, аксесоари и всичко необходимо за обзавеждане на дома, офиса и вилата в каталога на JYSK.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини JYSK тук.

Мебели JYSK ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Асеновград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели JYSK: www.jysk.bg

JYSK Каталог-Брошура 28 Октомври – 26 Ноември 2025