В новия каталог и брошура на JYSK ще откриете: ENGBLOMME кувертюра 100% полиестер (50% рециклиран). 220×240 см – цена 37,50 лв.; ULVIK завивка с изкуствен пълнеж Качествена завивка с лек, изолиращ пълнеж от силиконизирани, спираловидни кухи влакна, 950 г. Мек калъф от 100% полиестерен микрофибър. Пране 60°C. – цена 35 лв.; HLIN LED светещо дърво За употреба на открито. С 200 LED светлини. Топла бяла светлина. С таймер. В150 см – цена 35 лв.; JUL изкуствено цвете Хартия, полиетилен, стомана. Д13 x В33 x Дълб.8 см – цена 5 лв.; FEDTSTEN LED клъстерни светлини За употреба на открито. 600 LED. Топла, бяла светлина. С таймер. 6,25 м светлини + 5 м кабел – цена 30 лв.; VALE LED светещо дърво За употреба на открито. 240 LED. Топла, бяла светлина. С таймер. В120 см – цена 35 лв.; MODGUNN коледно дърво За употреба на закрито. С LED светлина и таймер. Не вкл. батерии. Ш11 x Д11 x В26 см – цена 15 лв.; SNEKVARTS декоративна възглавница 100% полиестер (50% рециклиран). Асорти. 36×41 см – цена 13,50 лв.; TRAVERTIN светлинна верига За употреба на закрито. Със 100 LED лампички. Топла, бяла светлина. С таймер – цена 8,50 лв. и много други.

JYSK Каталог-Брошура 27 Ноември – 26 Декември 2025