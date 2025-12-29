В новия каталог брошура на JYSK ще откриете: TROMSA матрак от пяна 28 см дебел луксозен матрак със 7 зони на комфорт. Ядро от 3 см освобождаваща напрежението мемори пяна и 25 см полиуретанова пяна. Калъф, който се пере, третиран с биоцида GREENFIRST®. 160×200 см – цена 650 лв.; DUNHAMMER възглавница за гръб Калъфка от 100% полиестер. 35×75 см – цена 12,50 лв.; DUNHAMMER кувертюра Калъф от 100% полиестер (50% рециклиран). 220×240 см – цена 30 лв.; MARIGRAS калъфка за декоративна възглавница Вискоза/полиестер. 50×50 см – цена 5 лв.; AGATON градинска лейка Пластмаса/полипропилен. Ш32 x Ø13 x В19 см – цена 7,50 лв.; ARNOLD лампа на батерии Алуминий/ керамика/стъкло. С таймер. Ø9 x В16 см – цена 7,50 лв.; HANNES дифузер Използва се с вода и етерично масло. С LED светлина и USB кабел. Не вкл. етерични масла. Ø11 x В16 см – цена 15 лв.; ENGBLOMME възглавница за гръб Калъфка от 100% полиестер. Велур. 60×90 см – цена 20 лв.; Спално бельо с чаршаф Плик за завивка 140×200 см, чаршаф 150×250 см DAISY 100% памук 38,34€/74,99 лв GERD и TESSA 100% памучен сатен OLGA 100% памучен перкал – цена 35 лв.; TORA чаршаф с ластик хавлиен 80% памук/20% полиестер. Качествен чаршаф с ластик за пружинни и матраци с пяна. С еластични ръбове. 90x200x35 см – цена 9 лв.; Спално бельо SILJE и MICKEY 100% памук. 140×200 см 25,56€/50 лв ATRICIA 100% памучен бархет. Плик за завивка 140×200 см, чаршаф 150×250 см – цена 30 лв. и много други.

JYSK Каталог-Брошура 27 Декември 2025 – 25 Януари 2026