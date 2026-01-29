РВ новия каталог брошура на JYSK ще откриете: MARKSKEL кухненска маса Декоративен фурнир. Вкл. 1 крило, което може да се съхранява под плота на масата. Ш90 x Д150/193 x В75 см – цена 150 €; PEBRINGE кухненски стол Кадифе и стомана. – цена 47,50 €; MARKSKEL бюфет Декоративен фурнир и MDF. Ш132 x В88 x Дълб.43 см – цена 215 €; AGERBY кухненска маса Масивен дъб и закалено стъкло. Ø119 x В76 см – цена 125 €; KOKKEDAL кухненски стол Кадифе и стомана. – цена 35 €; LINTRUP кухненска маса Декоративен фурнир. Ш80 x Д140 x В76 см – цена 80 €; ALSTED бюфет Декоративен фурнир. Врати с push отваряне. Ш160 x В80 x Дълб.40 см – цена 135 €; MARBJERG офис стол Изкуствена кожа и текстил. С регулируема височина и механизъм за плавно накланяне. Ш65 x В116-126 x Дълб.75 см – цена 100 €; VOJENS геймърски стол Изкуствена кожа и мрежа. С повдигащи се подлакътници и регулируема височина. Ш72 x В108-118 x Дълб.67 см – цена 85 €; TJELE офис стол Изкуствена кожа. С регулируема височина и механизъм за плавно накланяне. Ш68 x В115-125 x Дълб.77 см – цена 100 €; FOLBY офис стол Мрежа. С регулируема височина и механизъм за плавно накланяне. Ш57 x В107-116 x Дълб.62 см – цена 110 € и много други.

Разгледайте промоциите на мебели, аксесоари и всичко необходимо за обзавеждане на дома, офиса и вилата в каталога на JYSK.

JYSK Каталог-Брошура 26 Януари – 24 Февруари 2026