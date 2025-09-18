JYSK Каталог-Брошура 18 Септември – 27 Септември 2025 и 29 Август – 27 Септември 2025

В новия каталог и брошура на JYSK ще откриете: MALUNG хавлиена кърпа 100% памук, тъкан жакард. Мек, плътен и добре попиващ. 500 г/м². 50×100 см – цена 6,50 лв.; NONSNIBBA възглавница С 3 камери и дизайн с квадратен ръб. Пълнеж от 100% полиестерни влакна във външните камери и 100% патешки пера във вътрешната камера. 50×70 см – цена 27,50 лв.; MARIA спално бельо с чаршаф 100% памучен сатен. Плик за завивка 140×200 см, чаршаф 150×250 см – цена 50 лв.; SILJE спално бельо с чаршаф 100% памук, калъф за завивка 140×200 см, чаршаф 150×250 см – цена 50 лв.; SILJE спално бельо с чаршаф 100% памук, калъф за завивка 140×200 см, чаршаф 150×250 см – цена 15 лв.; KONGSBERG рамка за легло Текстил и масивна дървесина. Подходяща за пружинни и матраци от пяна 140х200 см. Не вкл. основа и матрак. Ш154 x Д216 x В101 см – цена 325 лв.; OKSHORNET завивка с изкуствен пълнеж Антиалергична завивка с мек калъф от 100% памучен камбрик с обработка против домашни акари. Пълнеж от силиконизиран влакнест пух, 1100 г. 135×200 см – цена 85 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини JYSK тук.

Мебели JYSK ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Асеновград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели JYSK: www.jysk.bg

