JYSK Каталог-Брошура 18 Декември – 26 Декември 2025 и 27 Ноември – 26 Декември 2025

В новия каталог брошура на JYSK ще откриете: WELLPUR SONGA матрак от пяна 22 см дебел луксозен еднолицев матрак с 5 зони на комфорт, които осигуряват оптимална опора. Ядро от 3 см освобождаваща напрежението мемори пяна и 16 см полиуретанова пяна. Калъфът е плътно подплатен с мемори пяна – цена 550 лв.; KRATTFIOL одеяло полар 100% полиестер (50% рециклиран). 200×220 см – цена 21,50 лв.; BAGN завивка шерпа Качествена завивка с мек, лек пълнеж от силиконизирани кухи влакна, 810 г. Калъф от 100% полиестер. Калъфът е с мека материя „шерпа“. Пране 60°C. 135×200 см – цена 25 лв.; SORUNDA хавлиена кърпа 100% памук. Много мек и ултра-попиващ поради специалната технология за усукване Soft Loft™. 600 г/м². 50×100 см – цена 7,50 лв.; GERD спално бельо с чаршаф 100% памучен сатен. Плик за завивка 140×200 см, чаршаф 150×250 см – цена 35 лв.; NOTODDEN възглавница Пълнеж от 100% влакнест пух във външните камери и 100% патешки пера във вътрешната камера, 810 г. Пране 60°C. 50×70 см – цена 23,50 лв. и много други.

Мебели JYSK ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Асеновград.

JYSK Каталог-Брошура 18 Декември – 26 Декември 2025

JYSK Каталог-Брошура 27 Ноември – 26 Декември 2025