В новия каталог брошура на JYSK ще откриете: VIKANES завивка с изкуствен пълнеж Качествена завивка с лек, изолиращ пълнеж от силиконизирани, спираловидни кухи влакна, 950 г. Мек калъф от 100% полиестерен микрофибър. Пране 60°C. Завивка135×200 см – цена 26,50 лв.; GULSKOLM одеяло полар 100% полиестер (25% рециклиран). 220×240 см – цена 23,50 лв.; BEITO възглавница с патешки пух Луксозна възглавница с 3 камери. Пълнеж от 50% бял патешки пух/50% патешки пера във външните камери и 85% бели патешки пера/15% патешки пух във вътрешната камера, 850 г. Калъф от 100% памук. Качество на пълнежа 350/250. Пране 60°C. 50×70 см – цена 38,50 лв.; NONSNIBBA възглавница Качествена възглавница с 3 камери и дизайн с квадратен ръб. Пълнеж от 100% полиестерни влакна във външните камери и 100% патешки пера във вътрешната камера, 1220 г. Калъф от 100% памук. Пране 60°C. 50×70 с – цена 25 лв.; SJONA матрак с пружини 28 см дебел луксозен матрак с мулти джоб пружини 500/м², разделен на 7 зони на комфорт. Матракът е подплатен с високоустойчива пяна и полиетиленова пяна. Калъф с охлаждащ полиетилен от едната страна. Калъфът е плътно подплатен с намаляваща напрежението мемори пяна. 160×200 см – цена 725 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели, аксесоари и всичко необходимо за обзавеждане на дома, офиса и вилата в каталога на JYSK.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини JYSK тук.

Мебели JYSK ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Асеновград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на мебели JYSK: www.jysk.bg

JYSK Каталог-Брошура 15 Януари – 25 Януари 2026

JYSK Каталог-Брошура 27 Декември 2025 – 25 Януари 2026