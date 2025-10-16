Home Finishing Промоция 01 Октомври – 31 Октомври 2025

Публикувано в на 16 октомври 2025 admin

В новата‎ промоция на homefinishing.bg ще намерите: Професионален сешоар G3Ferrari Texta Gold (1800–2200 W) – цена:47.81лв.; KELEBEK ЛЕГЛО С РАКЛА GIONA С ТАБЛА 160X200CM – цена:1126.23лв.; NEED ХОЛНА МАСА MATEO – 462лв; NEED К-Т ЪГЛОВА ХОЛНА ГАРНИТУРА PABLO КАФЯВ ДЕСЕН – цена:3957лв.; NEED ТРАПЕЗНА МАСА MATEO – цена:1155лв.; AGNELLI ЧУГУНЕН ТИГАН SLOW-COOK 28CM ЧЕРЕН МАТ – цена:204.68лв.; AGNELLI ЧУГУНЕНА ТЕНДЖЕРА SLOW-COOK 28CM 3,4L черна – цена:307.05лв.; СОЛАРЕН ОСВЕТИТЕЛ ЗА ЗЕМЯ 0,06W IP44 – цена:4.80лв.; GIRO LED ПЕНДЕЛ 35W CCT, ЗЛАТО – цена:338.84лв.; RID1801M УДАРЕН ВИНТОВЕРТ 18V ONE+ БЕЗ БАТЕРИЯ – 143.74лв.; RSVS18-0 ПРАХОСМУКАЧКА 18V ONE+ БЕЗ БАТЕРИЯ – цена:273.80лв.; ELMARK EL-670R ХЛАДИЛНИК С 4 ВРАТИ 516L 1898MM – цена:1468.80 лв.; ДЕФЕКТНОТОКОВA ЗАЩИТA JEL1 6KA 2P 40A/30MA – цена:26.14лв.; RHYME КОНТАКТ ШУКО БЯЛ МЕТАЛИК- цена:8.49лв.

Home Finishing е иновативна пазарна концепция на „Елмарк Холдинг SE“, създадена с цел да предложи изцяло нов за страната и региона модел на обслужване на клиенти – модерен, удобен и напълно завършен.

Платформата съчетава проектиране, доставка и монтаж на продукти и услуги за интериорно и екстериорно обзавеждане, обединени на едно място. Така клиентите получават цялостно решение, което спестява време, усилия и притеснения.

Разгледайте всички промоции на homefinishing.bg тук.

Магазините на homefinishing ще откриете в градовете: Варна, Бургас, София, Пловдив, Велико Търново и Добрич

За повече информация, моля посетете уебсайта на homefinishing.bg: https://homefinishing.bg/

home-finishing-promocia-2025
Home Finishing Промоция 01 Октомври – 31 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Enikom Каталог-Брошура 16 Октомври – 31 Октомври 2025 Enikom Каталог-Брошура 16 Октомври – 31 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Enikom ще откриете: РЕЛАКС ФОТЬОЙЛ SAMARA материали/конструкция: микрофибърна дамаска - 100% ...
Como Каталог-Брошура 10 Октомври – 28 Ноември 2025 Como Каталог-Брошура 10 Октомври – 28 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Como ще откриете: Мега диван с оригинален дизайн и елегантни прошивки. Голямата площ ...
Aiko Каталог-Брошура 13 Октомври – 26 Октомври 2025 Aiko Каталог-Брошура 13 Октомври – 26 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Aiko ще откриете: ЛЕГЛО 160/200 СМ СЪС СКАРА, МЕХАНИЗЪМ И LED ...