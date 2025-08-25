В новия каталог-брошура на HomeMax ще откриете: Каланхоe Rosalina Ф6 см Височина: 12 см, микс Код: 09040298 – цена 3,99 лв.; Орхидея Фаленопсис Bonito 1-3 стебла 6+ цвята, А2. Ф12 см Височина: 55-70 см, различни цветове Код: 09036888 – цена 17,99 лв.; Строителен миксер Raider RD-HM07 Мощност: 1200 W Регулируеми обороти: 0-600 мин Бъркалка: Ф120 мм; Капацитет: до 40 л Код: 06064389 – цена 69,00 лв.; Електрически верижен трион Villager VET 2440 Мощност: 2400 W Дължина на шината: 40 см OREGON Скорост на рязане: 14 м/сек Автоматично смазване Код: 08024107 – цена 129,00 лв.; Гроздомелачка Производителност: 300-500 кг/ч Размери на коша: 39/40/32 см Размери на машината: 67/44/39 см Материал на коша: ламарина прахово боядисана Код: 08017901 – цена 99,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железария, дървен материал, подови настилки, осветление, щори, пердета, домашен текстил, декорация, тапети, килими, мебели и аксесоари в новия каталог на HomeMax.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини HomeMax тук.

Хипермаркети HomeMax можете да откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен.

За повече информация, моля посетете уебсайта на HomeМax: www.home-max.bg

HomeМax Каталог-Брошура 28 Август – 16 Септември 2025