HomeМax Каталог-Брошура 27 Март – 22 Април 2025

Публикувано в на 26 март 2025 admin

В новия каталог-брошура на HomeМax ще намерите: Люлка, размер 170/110/153 см – цена 129,00 лв.; Изкуствена трева с дренаж Aimsley 21, ширина 4 м – цена 12,99 лв.; Водоструйка Karcher K2 Classic Car, мощност 1400 W – цена 169,00 лв.; Моноблок Видима, хоризонтално оттичане, странично водоподаване – цена 149,00 лв.; Гранитогрес Golden Wave 60/120 см – цена 29,99 лв.; Ламинат 8 мм Beydag – цена 11,99 лв.; Алпийски сакъз, 6 броя в контейнер, бяло, розово и червено – цена 12,99 лв.; Каскадна петуния, различни цветове – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железария, дървен материал, подови настилки, осветление, щори, пердета, домашен текстил, декорация, тапети, килими, мебели и аксесоари в новия каталог на HomeMax.

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Хипермаркети HomeMax можете да откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен.

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HomeМax Каталог-Брошура 27 Март – 22 Април 2025

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