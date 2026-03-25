В новия каталог брошура на HomeМax ще откриете: Електрическа косачка Raider RD-LM30 Мощност: 1200 W Широчина на косене: 320 мм Височина на косене: 20-40-60 мм Обем на коша: 30 л Код: 08037619 – цена 51,12 €; Акумулаторен винтоверт STÁTÚS CBL12LI Обороти на празен ход: 400-1400 об/мин Патронник БЗП, 13 мм Въртящ момент 38/24 Нм Степен на регулиране: 20+1 Батерия: Li-ion 12V 2Ah Код: 06098773 – цена 35,79 €; Моноблок Creos Fayans Тоалетна чиния с хоризонтално оттичане Казанче, странично захранване, Механизъм: 3/6 л Тоалетна седалка термопласт Код: 07178009 – цена 71,07 €; Водоструйка KARCHER K2 CLASSIC CAR Мощност: 1400 W Дебит: макс. 360 л/ч Налягане: макс. 110 bar Макс температура входяща вода: 40°С Код: 06093846 – цена 91,52 €; – цена 89,99 €; Изкуствена трева с дренаж Aimsley Ширина: 3.98 м Височина на влакното: 21 мм 5 години UV устойчивост Код: 14242410 – цена 6,64 €; Тагетес еректа Ф9 см Код: 09039773 Тагетес патула Ф9 см Код: 24103954/09039780 – цена 1,07 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железария, дървен материал, подови настилки, осветление, щори, пердета, домашен текстил, декорация, тапети, килими, мебели и аксесоари в новия каталог на HomeMax.

Хипермаркети HomeMax можете да откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен.

HomeМax Каталог-Брошура 26 Март – 21 Април 2026