HomeМax Каталог-Брошура 15 Септември – 04 Октомври 2022

В новия каталог-брошура на HomeMax ще откриете: Бензинов верижен трион Raider RD-GCS14, Мощност: 2000 W – цена 159,00 лв.; Ръчен циркуляр BOSCH PKS 55, Мощност: 1200 W – цена 159,00 лв.; Строителен миксер Raider RD-HM07, Мощност: 1200 W – цена 79,00 лв.; Конвектор Synchro CH-Y02, Мощност: 2000 W – цена 69,99 лв.; Моноблок Видима, Хоризонтално оттичане – цена 129,00 лв. и много други.

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