HomeМax Каталог-Брошура 14 Юли – 02 Август 2022

Публикувано в на 13 юли 2022 admin

В новия каталог-брошура на HomeMax ще откриете: Басейн с филтрация, Размери: 305х76см, Комплект с помпа и филтър – цена 209,00 лв.; Градинска люлка, триместна, размер: 170x110x153 см; цвят: зелен – цена 139,00 лв.; Перфоратор Baukraft, Мощност: 1500 W – цена 99,99 лв.; Моноблок Fayans B-Eco Block, хоризонтално оттичане – цена 129,00 лв.; Вентилатор Ф40 см бял, Мощност: 42 W – цена 49,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железария, дървен материал, подови настилки, осветление, щори, пердета, домашен текстил, декорация, тапети, килими, мебели и аксесоари в новия каталог на HomeMax.

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Хипермаркети HomeMax можете да откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен.

За повече информация, моля посетете уебсайта на HomeМax: www.home-max.bg

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