HomeМax Каталог-Брошура 14 Май – 02 Юни 2020

Публикувано в на 13 май 2020 admin

В новия каталог-брошура на HomeMax ще откриете: Градинска люлка триместна, размер: 170x110x153 см, цвят: зелен – цена 99,00 лв.; Електрически тример Bosch EasyGrassCut 26, мощност: 280 W – цена 59,99 лв.; Водоструйка в Denzel R-110, помпа: алуминиева, пенообразувател, мощност 1500 W – цена 99,99 лв.; Алуминиев Планински Велосипед MTB Passati, рамка: алуминиева, джанти: алуминиеви, скорости: Shimano Altus 18 скорости – цена от 339,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железария, дървен материал, подови настилки, осветление, щори, пердета, домашен текстил, декорация, тапети, килими, мебели и аксесоари в новия каталог на HomeMax.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини HomeMax тук.

Хипермаркети HomeMax можете да откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен.

За повече информация, моля посетете уебсайта на HomeМax: www.home-max.bg

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