В новия каталог-брошура на HomeМax ще откриете: Люлка с размер 170x110x153 см – 51,12 €; Градински сет Kapri стомана с маса и диван – 120,15 €; Бензинова коса DAEWOO с нож и корда, 2200 W – 120,15 €; Перфоратор Makita HR 2470 780W с 3 функции – 127,00 €; Моноблок Creos Fayans с хоризонтално оттичане – 71,07 €; Гранитогрес Iceland White 60×120 см, клас на износване 3/AC5 – 10,22 €; Ламинат 10 мм 4V Aqua Amazon Prestige Oak Grey AC5/33, 1.30 м² – 9,20 €; Резервен покрив за люлка 194×132 см – 7,66 €; Двуместен люлеещ се шезлонг със сенник Размери: 148x140x165 см – 152,88 € и много други.
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HomeМax Каталог-Брошура 06 Август – 25 Август 2026