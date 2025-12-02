HomeМax Каталог-Брошура 04 Декември – 31 Декември 2025

Публикувано в на 3 декември 2025

В новия каталог-брошура на HomeMax ще откриете: Фолийна изкуствена елха Код: 16104518 – 120 см – 10.22 € -19.99 ЛВ; Коледна звезда Ф13 см червена Код: 09030749-3.32 € – 6.49 ЛВ Коледна звезда ф13 см червено-бяла Код: 09054875-3.5757 6-Е – 6.99 ЛВ; Нордманска ела в саксия Размери: 120-150 см Код: 23904637 – цена 59,99 лв.; Акумулаторен винтоверт BOSCH GSR 12V-30 Напрежение на акумулатора: 12 V Въртящ момент: 18/30 Nm Обхват на захващане на патронника: 10 мм – цена 279,00 лв.; Бензинов верижен трион Elefant Мощност: 2400W Дължина на шината: 45 см 38см Скорост на въртене: 10 000 об./мин Обем на двигателя: 52 см³ – цена 129,00 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, железария, дървен материал, подови настилки, осветление, щори, пердета, домашен текстил, декорация, тапети, килими, мебели и аксесоари в новия каталог на HomeMax.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини HomeMax тук.

Хипермаркети HomeMax можете да откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе и Плевен.

За повече информация, моля посетете уебсайта на HomeМax: www.home-max.bg

