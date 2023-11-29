HomeМax Каталог-Брошура Коледа 30 Ноември – 29 Декември 2023

В новия каталог-брошура на HomeМax ще откриете: Деко възглавница Коледа 40х40 микс – цена 6,99 лв.; Коледна звезда ф10,5 см, червена – цена 4,49 лв.; Сребрист смърч 80-100 см. Микс от зелен и син цвят – цена 29,99 лв.; Моноблок Видима. Хоризонтално оттичане. Странично водоподаване – цена 139 лв.; Коледна звезда , червена – цвна 12,99 лв.; Сребрист смърч 120 – 150 см. Микс от зелен и син цвят – цена 44,99 лв.; Нордманска ела 80 – 100 см – цена 44,99 лв.; Фигура елен 12 см – цена 9,99 лв.; Преспапие „Рождество“ – цена 9,99 лв.; Коледна фигура „Рождество“ – цена 14,99 лв.; Фигура Дядо Коледа. Червен 30 см – цена 23,99 лв.; Блестящо ангелче – ценa 3,99 лв. и много други.

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HomeМax Каталог-Брошура 30 Ноември – 29 Декември 2023