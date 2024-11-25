В новия каталог-брошура на HomeMax ще откриете: Коледна Елха в саксия, 30 см Код: 16133006 – цена 7,99 лв.; Коледна звезда, червена Код: 09041004 ф10.5 см – 4,99 лв., Код: 09030749/ 09054875 ф13 см – 6,49 лв.; Сребрист смърч, Височина: 60 – ВО см, Код: 01737837 – цена 29,99 лв.; Акумулаторен комплект: Винтоверт – Въртящ момент. макс.: 180 Nm Държач за инструменти 1/4″, шестостен Uni – 1/2″ квадрат Гаиковерт – Въртящ момент (мек/твърд/макс): 21/50 Nm Обхват на захващане на патронника, мин/макс: 1.5/13 мм Ъглоwлайф – Обороти на празен ход: 11000 об/мин Размер на диска: 125 мм Код: 06090975 + зарядно и Зх4 Ah батерии – цена 799,00 лв.; Прахосмукачка за пепел AGMS00-18 Мощност: 800 W Вакуум: 16 кРа

Капацитет: 18 л Нера филтър Код: 06068080 – цена 49,00 лв. и много други.

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HomeМax Каталог-Брошура Коледа 28 Ноември – 27 Декември 2024