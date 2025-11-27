В новата‎ промоция на H&M за Черен Петък ще намерите: Ватирано яке Regular Fit – ценa 94,99 лв.; Палто от вълнена смес Slim Fit Цвят:Черен – цена 114,99 лв.; Ватирано яке-бомбър Loose Fit Цвят:Светлобежов – цена 149,99 лв.; Палто от вълнена смес Slim Fit Цвят:Тъмносив – цена 114,99 лв.; Ватиран водоотблъскващ елек Regular Fit Цвят:Черен – цена 77,99 лв.; Апликация за поправка на дрехи Цвят:Морскосин – цена 7,99 лв.; 2 броя апликации за поправка на дрехи Цвят:Оранжев/Баскетболна топка – цена 11,99 лв.; Мъхеста апликация за поправка на дрехи Цвят:Кафяв/Мечка – цена 9,99 лв.; Кръпка за поправка от трико Цвят:Бял – цена 7,99 лв.; Комплект от 2 броя гривни с камъчета Цвят:Сребрист – цена 17,99 лв. и много други.

Групата H&M е една от водещите световни модни компании – с марките H&M и H&M Home, COS, Other Stories, Monki, Weekday Cheap Monday and ARKET. Всяка от тях има своя уникална идентичност, всички марки са обединени от страстта към модата и качеството, както и от стремежа клиентите да се обличат по устойчив начин.

Магазините на модната марка H&M ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бъргас, Велико Търново, Русе, Габрово, Благоевград, Сливен и Плевен.

H&M Промоция Черен Петък 27 Ноември – 28 Ноември 2025