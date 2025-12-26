Зимните намаления в H&M валят с пълна сила! Ще намерите оферти като: Пуловер – цена 13,99 лв / 7,15 €; Боди-стринг от дантела с чашки с подплънки – цена 22,99 лв / 11,75 €; Обемен пуловер с поло яка – цена 21,99 лв / 11,24 €; Долнище от памучна смес – цена 11,99 лв / 6,13 €; Боти тип чорап до глезена – цена 35,99 лв / 18,40 €; Пухкави боти с топла подплата – цена 33,99 лв / 17,38 €; Шал от тъкана материя – цена 7,99 лв / 4,09 €; Широк панталон – цена 18,99 лв / 9,71 € и много други.

Групата H&M е една от водещите световни модни компании – с марките H&M и H&M Home, COS, Other Stories, Monki, Weekday Cheap Monday and ARKET. Всяка от тях има своя уникална идентичност, всички марки са обединени от страстта към модата и качеството, както и от стремежа клиентите да се обличат по устойчив начин.

Магазините на модната марка H&M ще намерите в градовете София, Пловдив, Варна, Бъргас, Велико Търново, Русе, Габрово, Благоевград, Сливен и Плевен.

H&M Зимно Намаление 2025/2026