HIT Max Каталог Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025 и 23 Октомври – 29 Октомври 2025

В новата брошура на HIT Max ще откриете: Краве кисело мляко Верея 4,5%, 400 г – цена 1,39 лв.; Краве сирене Сердика Добрич 1 кг – цена 13,49 лв.; Свинско месо за готвене охладено, от витрина с обслужване, 1 кг – цена 8,99 лв.; Прясно сирене котидж Милрам 200 г – цена 2,09 лв.; Домати кубчета/ сладка царевица/зелен грах/червен боб Хайнц 400 г – цена 2,29 лв.; Крем сирене JA! натурално, с подправки, 300 г – цена 3,49 лв.; Devin Bublz диня – мента/малина – лимон/портокал 450 мл / 1,2 л с -25% отстъпка; VILEDA Моп “Пеперуда” 1 бр – цена 27,99 лв.; Перилен препарат Persil XXL различни видове гел 60-66 пр/ капсули 44бр/ дискове 34/40 бр – цена 25,99 лв. и много други.

Разгледайте всички промоции на хранителни и битови стоки, както и специалните оферти за магазините в Младост и Люлин!

Разгледайте всички брошури и каталози на супермаркети HIT Max тук.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025

HIT Max Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025