HIT Max Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026 и 22 Януари – 28 Януари 2026

В новия каталог брошура на HIT Max ще откриете: Сурово-пушени пръчици Класик Weisbauer 100 г – ценa 5,98 лв.; Кюфтета / кебапчета натюр Oт витрина с обслужване, 1 кг – цена 9,49 лв.; Краве сирене Сердика Добрич 1 кг – цена 13,48 лв.; Свински гърди стек мариновани, охладени, 1 кг – цена 11,99 лв.; Мляно кафе Нова Бразилия класик, 450 г – цена 11,99 лв.; Суров суджук за барбекю Родопа Троян 1 кг – цена 12,75 лв.; Специализиран течен перилен препарат Perwoll различни видове гел 75 пр/ капсули 42-46 бр – цена 25,99 лв.; Термо чорапи Coloria различни цветове и модели р-ри от 35 до 46 1+1 комбинирай и вземи – цена 5,98 лв. и много други.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

