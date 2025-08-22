HIT Max Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025

В новия каталог и брошура на HIT Max ще откриете: Свинско месо за шишчета с подправки 1 кг – цена 10,79 лв.; Кюфтета с лук/ кебапчета с бял пипер Тандем 480 г – цена 6,99 лв.; Кафе на зърна Якобс Бариста Kрема/ Едишънс Еспресо Италиано 1 кг – цена 39,99 лв.; Баварска грил наденица Карабунар 400 – цена 6,29 лв.; Свинско филе пушено/ Свински врат пушен Браво, слайс, 200 г – цена 5,59 лв.; Сурово-сушено свинско филе чили / пиперена коричка / поръска от целина 1 кг – цена 17,99 лв.; Печен деликатес от свински гърди с кост от витрина с обслужване, 1 кг – цена 14,99 лв.; Фуетек El Pozo класик/ с трюфел/ средиземноморски, 170/150 г – цена 5,19 лв.; Пилешко филе от гърди Браво от витрина с обслужване, 1 кг – цена 12,89 лв.; Хамон Косидо Иберико Elpozo, oт витрина с облужване, за 1 кг – цена 25,99 лв. и много други.

Магазини HIT Max ще откриете във квартали Младост и Връбница-Люлин в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на HIT Max: www.hit-hypermarket.bg

HIT Max Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025

HIT Max Каталог Брошура 14 Август – 27 Август 2025